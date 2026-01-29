Cyberescroquerie : le suspect arrêté

Selon les révélations de l’enquête, l’homme aurait profité de sa proximité avec la victime pour accéder à ses informations personnelles. En utilisant des techniques de manipulation et de fraude numérique, il serait parvenu à effectuer plusieurs transactions frauduleuses, siphonnant le compte en un temps record.





La victime, choquée, a saisi les autorités après avoir constaté la disparition inexpliquée de ses fonds. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue, tandis que les enquêteurs tentent de retracer l’ensemble des opérations et d’identifier d’éventuels complices.





Cette affaire met en lumière la vulnérabilité des portefeuilles électroniques et la nécessité de renforcer les mesures de sécurité. Elle rappelle aussi que la confiance, lorsqu’elle est trahie, peut devenir une arme redoutable.

