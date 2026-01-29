Menu
L'Actualité au Sénégal

Cyberescroquerie : le suspect arrêté


Rédigé le Dimanche 1 Février 2026 à 12:12 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire d’escroquerie d’une rare audace défraie la chronique. Un chauffeur, employé de confiance, est accusé d’avoir usurpé l’identité de sa patronne pour vider intégralement son compte Wave.


Cyberescroquerie : le suspect arrêté

Selon les révélations de l’enquête, l’homme aurait profité de sa proximité avec la victime pour accéder à ses informations personnelles. En utilisant des techniques de manipulation et de fraude numérique, il serait parvenu à effectuer plusieurs transactions frauduleuses, siphonnant le compte en un temps record.
 

La victime, choquée, a saisi les autorités après avoir constaté la disparition inexpliquée de ses fonds. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue, tandis que les enquêteurs tentent de retracer l’ensemble des opérations et d’identifier d’éventuels complices.
 

Cette affaire met en lumière la vulnérabilité des portefeuilles électroniques et la nécessité de renforcer les mesures de sécurité. Elle rappelle aussi que la confiance, lorsqu’elle est trahie, peut devenir une arme redoutable.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags