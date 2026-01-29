Thiès Nord : Babacar Gueye déclare sa candidature à la mairie

Dans une adresse à la population, le candidat a exprimé sa volonté de porter un projet municipal axé sur le développement local, la proximité avec les citoyens et la gouvernance participative. Babacar Gueye affirme vouloir incarner une alternative crédible, fondée sur l’écoute des préoccupations réelles des habitants de Thiès Nord, notamment en matière d’emploi des jeunes, d’assainissement, de santé de proximité et d’amélioration du cadre de vie.



Se présentant comme un homme de terrain, Babacar Gueye insiste sur la nécessité de redonner à la mairie son rôle de levier de développement local. Selon lui, la commune de Thiès Nord dispose d’énormes potentialités encore insuffisamment exploitées, qu’il s’agisse du dynamisme de la jeunesse, du tissu économique local ou des initiatives communautaires.



« Thiès Nord mérite une gouvernance transparente, inclusive et orientée vers des résultats concrets », a-t-il déclaré devant ses partisans, promettant une gestion rigoureuse des ressources publiques et une collaboration étroite avec les acteurs locaux.



Cette déclaration de candidature intervient dans un contexte politique en pleine recomposition à Thiès Nord, où les enjeux municipaux suscitent un intérêt croissant auprès des populations. La commune, confrontée à plusieurs défis structurels, reste un territoire clé pour les forces politiques locales et nationales.



Avec l’entrée en lice de Babacar Gueye, la bataille pour la mairie s’annonce ouverte et disputée, laissant présager une campagne animée, marquée par la confrontation des projets et des visions pour l’avenir de Thiès Nord.



Dans les prochaines semaines, le candidat prévoit de multiplier les rencontres de proximité, consultations citoyennes et échanges avec les différentes couches sociales afin d’affiner son programme et bâtir une coalition autour de son ambition municipale.



À Thiès Nord, la course à la mairie est désormais lancée.

