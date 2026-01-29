Boisson piégée lors d’un anniversaire : plusieurs personnes hospitalisées, une enquête ouverte

Selon les premiers éléments de l’enquête, la boisson consommée contenait une substance psychotrope à l’insu des convives. Certains ont présenté des symptômes alarmants : pertes de connaissance, troubles cardiaques, agitation extrême. Les victimes ont été évacuées vers des structures hospitalières.





Les autorités sanitaires et sécuritaires ont immédiatement ouvert une enquête pour identifier l’auteur de cet acte dangereux. La piste d’un geste irresponsable, voire criminel, est sérieusement envisagée. L’entreprise, de son côté, a exprimé sa coopération totale avec les enquêteurs.





Cette affaire relance la question de la circulation de drogues de synthèse dans des milieux insoupçonnés et alerte sur les risques liés à la banalisation de certaines substances. Un anniversaire qui devait être festif laisse derrière lui traumatisme et interrogations.

