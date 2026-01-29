Menu
L'Actualité au Sénégal

Boisson piégée lors d’un anniversaire : plusieurs personnes hospitalisées, une enquête ouverte


Rédigé le Dimanche 1 Février 2026 à 12:09 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une soirée d’anniversaire organisée dans les locaux de l’entreprise ADM Value s’est transformée en véritable cauchemar après la consommation d’un jus d’orange frelaté à l’ecstasy. Plusieurs participants ont été victimes de malaises graves, provoquant panique et intervention d’urgence.


Boisson piégée lors d’un anniversaire : plusieurs personnes hospitalisées, une enquête ouverte

Selon les premiers éléments de l’enquête, la boisson consommée contenait une substance psychotrope à l’insu des convives. Certains ont présenté des symptômes alarmants : pertes de connaissance, troubles cardiaques, agitation extrême. Les victimes ont été évacuées vers des structures hospitalières.
 

Les autorités sanitaires et sécuritaires ont immédiatement ouvert une enquête pour identifier l’auteur de cet acte dangereux. La piste d’un geste irresponsable, voire criminel, est sérieusement envisagée. L’entreprise, de son côté, a exprimé sa coopération totale avec les enquêteurs.
 

Cette affaire relance la question de la circulation de drogues de synthèse dans des milieux insoupçonnés et alerte sur les risques liés à la banalisation de certaines substances. Un anniversaire qui devait être festif laisse derrière lui traumatisme et interrogations.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 1 Février 2026 - 12:12 Cyberescroquerie : le suspect arrêté

Dimanche 1 Février 2026 - 12:03 Violences lors d’une festivité à Thiel : un mort et plusieurs blessés

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags