Session 2026 : le ministère de l’Éducation précise le statut du calendrier des examens


Rédigé le Dimanche 1 Février 2026 à 08:58 | Lu 29 fois Rédigé par


Le ministère de l’Éducation nationale annonce que le calendrier des examens et concours 2026 est en cours de finalisation et que les dates provisoires ne sont pas définitives.


Le ministère de l’Éducation nationale a apporté des précisions sur le calendrier des examens et concours de la session 2026. Dans un communiqué rendu public ce jour, il indique que le calendrier général n’est pas encore arrêté et qu’il est actuellement en phase de finalisation, en tenant compte des événements et fêtes religieuses du pays.

Les dates récemment diffusées concernant le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) ont été présentées comme provisoires. Selon le ministère, ces indications servent uniquement à permettre le démarrage des opérations d’enrôlement et d’inscription des candidats et ne constituent en aucun cas un calendrier définitif.

Les autorités éducatives ont tenu à rassurer l’ensemble des candidats ainsi que les acteurs du système éducatif, en précisant que le calendrier officiel sera communiqué ultérieurement. Celui-ci fixera de manière claire et définitive les dates des différents examens et concours de la session 2026, afin d’éviter tout chevauchement préjudiciable aux élèves.

Un message de sérénité a enfin été adressé à la communauté éducative, l’invitant à poursuivre l’encadrement et l’accompagnement des apprenants dans la perspective de leur réussite.




