Violence scolaire à Guédiawaye : une élève de 4e interpellée après une agression à l’eau bouillante

La victime a été rapidement conduite par ses parents dans une structure de santé, où elle a reçu les soins nécessaires. Si aucune communication officielle n’a été faite sur la gravité exacte des blessures, des sources proches du dossier indiquent que son état reste suivi de près par les médecins.

Alertées des faits, les forces de l’ordre sont intervenues et ont procédé à l’interpellation de la présumée auteure, laquelle a été placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l’agression et d’établir les responsabilités.

Cette affaire remet au premier plan la question de la violence en milieu scolaire, un phénomène de plus en plus préoccupant. Parents, éducateurs et autorités sont appelés à renforcer la prévention, la médiation et l’accompagnement psychosocial des élèves pour éviter de tels drames.

L’enquête suit son cours et les suites judiciaires dépendront des conclusions des autorités compétentes.

D’après les premiers éléments de l’enquête, une altercation aurait opposé les deux collégiennes avant que la situation ne dégénère. Dans un geste aux conséquences lourdes, la mise en cause aurait utilisé de l’eau chaude, provoquant des brûlures nécessitant une prise en charge médicale immédiate.