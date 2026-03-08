Dakar : un violent incendie ravage le marché Rebeuss et laisse les commerçants démunis

Le site qui abritait le marché Rebeuss, situé à Dakar-Plateau, présente un décor de désolation après l’incendie survenu dans la nuit du mardi au mercredi 11 mars 2026. Les flammes ont détruit plusieurs cantines et réduit en cendres une grande quantité de marchandises appartenant aux commerçants.

D’après des témoignages recueillis sur place, le feu s’est rapidement étendu à travers les installations du marché, emportant une grande partie des étals et des stocks de produits. Au petit matin, commerçants et habitants du quartier constataient avec amertume l’ampleur des dégâts.

Plusieurs victimes expliquent avoir perdu la totalité de leurs marchandises. L’un des commerçants touchés affirme que ses cantines ainsi que ses produits ont entièrement disparu dans l’incendie.

Dans ce contexte, certains citoyens attirent l’attention sur la présence d’habitations précaires installées à proximité du marché. Selon eux, ces installations peuvent représenter un risque pour la sécurité et faciliter la propagation rapide des flammes en cas d’incident.

De leur côté, les commerçants sinistrés sollicitent l’intervention des autorités afin d’obtenir une assistance dans les plus brefs délais. Ils estiment que les pertes subies sont importantes et pourraient avoir des conséquences durables sur leurs activités.

En attendant les résultats d’éventuelles investigations destinées à déterminer les causes exactes du sinistre, les victimes espèrent bénéficier d’un soutien rapide pour pouvoir reprendre leurs activités après cet événement qui a fortement touché le marché.