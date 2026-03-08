Sécurité : plus de 36 000 infractions enregistrées par la Police nationale du Sénégal en 2025



La Police nationale du Sénégal a enregistré 36 515 infractions au cours de l’année 2025, conduisant au déferrement de 20 308 personnes devant le parquet et à la perception d’environ 1,415 milliard de francs CFA d’amendes. Ces chiffres ont été présentés jeudi lors de la publication du rapport annuel de l’institution.

Selon le commissaire Baïdy Sène, cette année a été marquée par un engagement soutenu dans la lutte contre la délinquance et les réseaux criminels. La cérémonie de présentation du rapport s’est déroulée sous la présidence du directeur général de la police, Mame Seydou Ndour, qui a rappelé le rôle central de l’institution dans la protection des populations et le maintien de la tranquillité publique.

Le document met en évidence plusieurs infractions liées à l’ordre public. Parmi les plus fréquentes figurent le faux et usage de faux avec 290 personnes déférées, les rixes sur la voie publique (134 cas), les troubles à l’ordre public (140 cas) ainsi que l’outrage et la rébellion (148 cas).

D’autres faits visant directement les personnes ont également été enregistrés. Les statistiques mentionnent notamment 487 individus déférés pour coups et blessures volontaires et 180 pour conduite sans permis. D’autres dossiers concernent des affaires telles que tentative de meurtre, menaces de mort, homicide volontaire, détournement de mineurs ou encore agressions sexuelles.

Les atteintes aux biens occupent également une place importante dans les données recensées. En 2025, 1 618 personnes ont été déférées pour vols simples, 1 674 pour vols qualifiés, 962 pour escroquerie et 579 pour abus de confiance. D’autres infractions incluent l’association de malfaiteurs, les vols de bétail, la destruction de biens appartenant à autrui ou encore le recel. Cybercriminalité en progression La cybercriminalité constitue aujourd’hui un défi important pour les forces de sécurité. Le rapport fait état de 3 794 infractions liées à ce domaine, les plus fréquentes étant les escroqueries en ligne, les atteintes aux données ainsi que les injures et diffamations via les plateformes numériques.

Le commissaire Baïdy Sène a précisé que 257 personnes ont été déférées pour ce type d’infractions. Parmi elles, 94 % sont des hommes et 89 % sont de nationalité sénégalaise. La majorité des personnes concernées sont des adultes, tandis que sept mineurs ont également été impliqués. Hausse des saisies de chanvre indien La lutte contre les stupéfiants demeure également une priorité pour la police. Les données du rapport indiquent une augmentation notable des saisies de chanvre indien, qui ont atteint 5,693 tonnes en 2025 contre 4,688 tonnes l’année précédente, soit une progression de plus de 21 %.

Les autorités ont également intercepté 33,24 kg de haschisch, contre un peu plus de 6 kg en 2024. En revanche, les saisies de cocaïne ont diminué, passant de 25,678 kg à 6,457 kg.

Le rapport mentionne par ailleurs l’apparition de nouvelles substances synthétiques, dont le « kush », avec la saisie de 20,22 kg et de 4 133 doses. Les opérations ont aussi permis de confisquer 34 344 comprimés de tramadol, 28 013 barbituriques, ainsi que des quantités d’ecstasy et de méthamphétamine.

Les services spécialisés ont également identifié pour la première fois au Sénégal un échantillon de fentanyl. Cette substance, jugée extrêmement dangereuse, a été détectée après une saisie réalisée le 26 février 2026 à Grand Yoff puis analysée par le laboratoire national d’analyse des drogues de la police technique et scientifique. Migration irrégulière et sécurité routière La lutte contre la migration irrégulière constitue également un enjeu sécuritaire majeur. Au cours de l’année 2025, la police a intercepté 4 568 personnes impliquées dans ces tentatives et en a déféré 582 devant la justice. Selon les données présentées, 87 % des départs se font par voie maritime.

Le rapport met aussi en avant les actions menées dans le domaine de la sécurité routière. Grâce au renforcement des contrôles et à l’application du code de la route, une baisse notable des accidents a été observée entre 2024 et 2025 : près de 30 % de moins pour les accidents matériels, 27 % pour les accidents corporels et environ 40 % pour les accidents mortels.

Ces résultats se traduisent également par la perception d’environ 1,5 milliard de francs CFA d’amendes forfaitaires issues des infractions constatées au cours de l’année.