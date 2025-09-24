Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Viol sur mineure de 15 ans : Matar Diouf déféré au tribunal de Dakar


Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025 à 13:26 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Matar Diouf, plus connu sous le nom de Matar Ndiaye et reconnu comme le tambour-major du lutteur Ada Fass, a été déféré au tribunal de Dakar pour des accusations de viol sur une mineure de 15 ans. L’affaire remonte à la fin du mois de septembre, lorsqu’une plainte a été déposée par la mère de l’adolescente, qui accuse également l’accusé d’avoir détourné sa fille.


Viol sur mineure de 15 ans : Matar Diouf déféré au tribunal de Dakar

Selon les investigations menées par les autorités, la jeune fille aurait rencontré l’accusé à plusieurs reprises. Les enquêteurs estiment que Matar Diouf aurait abusé d’elle à trois occasions distinctes. Face à ces accusations graves, le suspect nie catégoriquement les faits, se bornant à reconnaître une simple relation amicale avec la victime.

Toutefois, les éléments à charge se sont révélés suffisamment sérieux pour justifier son placement en garde à vue. Les investigations ont notamment mis au jour un certificat médical attestant de déchirures anciennes de l’hymen de l’adolescente, considéré par les enquêteurs comme une preuve accablante.

Présenté devant le tribunal à l’issue de sa garde à vue, Matar Diouf fait désormais face à la procédure judiciaire. Cette affaire a suscité une vive émotion au sein de la communauté et jette une lumière crue sur les questions de protection des mineurs dans le milieu de la lutte sénégalaise.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags