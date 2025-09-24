Viol sur mineure de 15 ans : Matar Diouf déféré au tribunal de Dakar

Selon les investigations menées par les autorités, la jeune fille aurait rencontré l’accusé à plusieurs reprises. Les enquêteurs estiment que Matar Diouf aurait abusé d’elle à trois occasions distinctes. Face à ces accusations graves, le suspect nie catégoriquement les faits, se bornant à reconnaître une simple relation amicale avec la victime.



Toutefois, les éléments à charge se sont révélés suffisamment sérieux pour justifier son placement en garde à vue. Les investigations ont notamment mis au jour un certificat médical attestant de déchirures anciennes de l’hymen de l’adolescente, considéré par les enquêteurs comme une preuve accablante.



Présenté devant le tribunal à l’issue de sa garde à vue, Matar Diouf fait désormais face à la procédure judiciaire. Cette affaire a suscité une vive émotion au sein de la communauté et jette une lumière crue sur les questions de protection des mineurs dans le milieu de la lutte sénégalaise.

