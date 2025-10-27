Vietnam: des inondations tuent des dizaines de personnes et submergent des milliers de maisons

Au Vietnam, le bilan des intempéries s’est encore alourdi : au moins 40 personnes sont mortes et six sont portées disparues. Les secouristes poursuivent toujours leurs recherches dans les zones les plus isolées. Depuis une semaine, des pluies torrentielles ont frappé le centre du pays. Les provinces les plus touchées sont Thua Thien Hué, Da Nang, Lam Dong et Quang Tri.







Dans la ville de Hué, où se trouve l’ancienne cité impériale, les précipitations ont atteint jusqu’à 1,7 mètre en 24 heures. Dans le reste du pays, 80 000 habitations demeurent inondées, tandis qu’au moins 68 000 bovins ont péri et plus de 10 000 hectares de cultures ont été détruits, selon l'Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues (VDDMA).





