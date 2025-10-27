Côte d'Ivoire: le Conseil constitutionnel valide la réélection d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat

Le Conseil constitutionnel a confirmé tous les résultats annoncés par la Commission électorale indépendante. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas eu de réclamations de la part des candidats, et ensuite parce qu'après examen des procès-verbaux des résultats, il n'y a pas eu d'irrégularités de nature à entacher la sincérité du scrutin, affirme Chantal Nana Camara, la présidente de cette institution. Sur cette lancée. Cette juriste souligne que le scrutin du 25 octobre est régulier, selon ses mots, et valide les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale indépendante.



« Considérant que Monsieur Alassane Ouattara a recueilli 3 759 000 zéro 30 voix, réalisant ainsi un score de 89,77 % supérieur à la majorité absolue requise pour être proclamé élu dès le premier tour », a déclaré la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara.



Le Conseil constitutionnel confirme également le taux de participation évalué à 50,10 %. Cette élection s'est déroulée sans Tidjane Thiam et sans Laurent Gbagbo, dont les dossiers avaient été rejetés par le Conseil constitutionnel. Ces deux leaders de l'opposition n'avaient pas donné de consigne de vote à leurs électeurs.





Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Alassane Ouattara remercie les électeurs pour leur confiance renouvelée, selon ses mots.



Après l'Union africaine et la Cédéao, les États-Unis félicitent le président Alassane Ouattara pour sa réélection, écrit l'ambassade américaine sur sa page Facebook.



Le président français Emmanuel Macron a également félicité Alassane Ouattara pour sa réélection et appelé à poursuivre « l'approfondissement » du partenariat entre les deux pays.



« Le président de la République a appelé le président de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara pour le féliciter pour sa réélection suite à la proclamation des résultats de l'élection du 25 octobre par le Conseil constitutionnel », a indiqué l'Élysée.



« Il a déclaré vouloir poursuivre à ses côtés l'approfondissement et le renouvellement du partenariat déjà très dense entre les deux pays ainsi que le dialogue sur les enjeux internationaux », a ajouté la présidence française.