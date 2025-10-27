Menu
Le parquet de Paris ouvre une enquête sur TikTok


Rédigé le Mardi 4 Novembre 2025 à 18:26


Le parquet de Paris ouvre ce mardi une enquête préliminaire concernant TikTok, notamment après la commission d’enquête parlementaire sur les effets psychologiques de la plateforme


Le parquet de Paris annonce ouvrir une enquête préliminaire concernant TikTok. Saisie le 11 septembre par le député PS Arthur Delaporte à l’issue de la commission d’enquête parlementaire sur les effets psychologiques de la plateforme, le parquet relève une modération insuffisante de la part de TikTok, et les effets psychologiques des bulles de contenus sur la santé mentale et l’incitation au suicide.

L’enquête porte plus précisément sur des infractions de fourniture de plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée, altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données en bande organisée et propagande en faveur de produit, objet ou méthode préconisés comme moyens de se donner la mort. Trois délits passibles de lourdes amendes, voire de peines de prison.

A cette analyse, la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a joint des éléments issus du rapport du Sénat de 2023 sur la sécurité des données, le rapport d’Amnesty International de 2023 sur l’incitation à l’automutilation et au suicide (qui a connu une autre version il y a quelques semaines), ainsi qu’un rapport de l’organisme Viginum de 2025 sur un risque de manipulation de l’opinion publique. L’enquête a été confiée à la BL2C, Brigade de lutte contre la cybercriminalité, de la préfecture de police de Paris.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

