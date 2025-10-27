Menu
le président Bassirou Diomaye Faye appelle à une exploitation minière responsable et conforme à la loi


Rédigé le Mardi 4 Novembre 2025 à 12:59 | Lu 52 fois Rédigé par


Lors de l’ouverture du SIM Sénégal 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté les entreprises minières à respecter la législation nationale et à faire du secteur un moteur de développement durable.


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé mardi un appel solennel aux entreprises minières, les invitant à respecter strictement la réglementation nationale et leurs engagements contractuels. Il s’exprimait à l’ouverture de la 8ᵉ édition du Salon international des mines du Sénégal (SIM Sénégal 2025), organisé du 4 au 6 novembre à Diamniadio.

S’adressant aux représentants du secteur venus du continent africain et d’ailleurs, le chef de l’État a souligné que le développement minier devait s’accompagner d’une responsabilité environnementale, sociale et économique exemplaire.
« J’appelle toutes les entreprises à se conformer au Code minier, aux normes environnementales et fiscales, ainsi qu’à leurs obligations contractuelles », a-t-il déclaré.

M. Faye a insisté sur la nécessité de considérer les sociétés minières comme de véritables partenaires du progrès, œuvrant à la création d’emplois et à la modernisation économique du pays. « Chaque gramme d’or ou tonne de phosphate, de zircon ou de minerai stratégique doit contribuer à bâtir une économie solide et innovante », a-t-il affirmé.

Le président a réitéré la volonté du Sénégal de transformer ses ressources naturelles en leviers de développement industriel et technologique, en favorisant la valeur ajoutée locale et le renforcement des compétences nationales. Il a rappelé que les richesses du sous-sol appartiennent avant tout aux populations et doivent bénéficier directement aux collectivités locales.

À cet égard, il a mis en avant les mécanismes prévus par le Code minier de 2016, notamment le Fonds d’appui au développement local et le Fonds de péréquation, conçus pour soutenir les projets territoriaux. « Ces instruments illustrent la volonté de l’État de faire du développement local une composante essentielle de l’activité minière », a-t-il expliqué.

Le chef de l’État a aussi encouragé une meilleure inclusion des femmes dans les politiques minières, en soutenant leur participation active aux programmes d’autonomisation et de développement communautaire.

Avec le SIM Sénégal 2025, le pays confirme son rôle de pôle régional d’expertise et d’innovation dans le domaine minier. L’événement réunit plusieurs centaines d’acteurs publics et privés autour des enjeux de gouvernance, de valorisation locale et de transition écologique.

Pour Bassirou Diomaye Faye, cette édition marque un tournant : celui d’une exploitation minière responsable, éthique et tournée vers le développement durable du Sénégal et du continent africain.




