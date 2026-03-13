La Direction générale des Douanes du Sénégal saisit des billets noirs d’une valeur estimée à 730 millions de FCFA

Des opérations menées par la subdivision des Douanes de Kaolack ont conduit à la saisie de milliers de billets noirs dont la valeur totale est estimée à près de 730 millions de francs CFA, selon des informations communiquées par la division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des Douanes du Sénégal.

L’intervention principale s’est déroulée le 9 mars, après l’exploitation de renseignements signalant des tentatives de lavage de billets noirs dans plusieurs zones de la région. Les brigades mobiles des Douanes de Kaolack et de Nioro du Rip ont alors mis en place une opération coordonnée.

Cette action a permis d’interrompre une première tentative de lavage de billets près de Ndiaffate, localité située dans le département de Kaolack. Sur place, trois individus ont été arrêtés en possession de 4 200 coupures de billets noirs de 100 dollars, dont la valeur équivalente est estimée à 237 720 000 francs CFA.

Une autre opération, réalisée le 24 février 2026, a également permis une importante saisie à Mbour. Les agents de la brigade mobile des Douanes de Nioro du Rip ont intercepté des billets noirs représentant un montant estimé à 750 000 euros, soit environ 492 millions de francs CFA.

Selon les informations communiquées, cette intervention a été rendue possible grâce à une surveillance et à la filature d’un groupe suspecté de préparer une nouvelle opération de lavage de billets dans la région de Kaolack. Les individus concernés auraient finalement modifié leur plan en se rendant à Mbour pour tenter d’y effectuer l’opération.

Les agents des Douanes ont procédé à l’arrestation de deux personnes dans le quartier Gadeu Gua, en possession de 1 500 coupures de 500 euros. Les premières investigations ont ensuite permis l’interpellation d’un troisième suspect, présenté comme membre du même réseau, au quartier Almadies II (Sédima) dans le département de Rufisque.

À travers ces interventions, la Direction générale des Douanes du Sénégal réaffirme sa volonté de renforcer la lutte contre la criminalité économique et financière, notamment les activités liées au faux monnayage.