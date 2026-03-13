La Gendarmerie nationale du Sénégal démantèle un site d’orpaillage clandestin dans la zone de Moussala

Une opération menée par le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI 2) a permis de démanteler un site d’exploitation aurifère illégale dans la zone de Moussala, dans l’est du Sénégal.

L’intervention a été déclenchée après des informations signalant la présence d’activités d’orpaillage clandestin sur la rive sénégalaise du fleuve Falémé, à proximité du village de Médina Moussala. Les éléments du détachement du GARSI 2, déployés dans un poste avancé à Moussala, ont alors été mobilisés pour sécuriser la zone.

À l’arrivée des forces de sécurité, les exploitants clandestins ont pris la fuite en traversant le fleuve pour rejoindre la rive malienne, abandonnant sur place leur matériel.

Au cours de l’opération, les gendarmes ont procédé à la saisie et à la destruction de plusieurs équipements utilisés pour l’exploitation illégale de l’or. Le matériel neutralisé comprenait notamment sept motopompes et vingt-et-une dragues.

Cette action s’inscrit dans les opérations régulières menées par la Gendarmerie nationale du Sénégal pour lutter contre l’orpaillage clandestin dans la région de Kédougou. Ce phénomène représente un défi important sur les plans sécuritaire, environnemental et économique dans cette zone frontalière.