Basket féminin : le Sénégal battu par les États-Unis lors du tournoi qualificatif au Mondial 2026

La sélection féminine du Sénégal a débuté difficilement le tournoi de qualification pour la Coupe du monde FIBA 2026. Opposées aux États-Unis mercredi soir à San Juan, à Porto Rico, les Lionnes se sont inclinées sur le score de 46 à 110 lors de cette première rencontre. À la pause, l’écart était déjà important avec un tableau d’affichage indiquant 49 à 19 en faveur de l’équipe américaine.
Le Sénégal évolue dans le groupe B en compagnie de plusieurs nations, notamment la Nouvelle-Zélande, Porto Rico, les États-Unis, l’Espagne et l’Italie.
Demi-finalistes du dernier Afrobasket, les Lionnes poursuivront la compétition avec plusieurs rencontres au programme. Elles affronteront l’Espagne jeudi, avant de jouer contre la Nouvelle-Zélande samedi. Le lendemain, elles seront opposées à Porto Rico, puis concluront leur parcours face à l’Italie lundi.
Les tournois qualificatifs pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026 ont démarré simultanément mercredi dans quatre villes : Wuhan en Chine, Lyon-Villeurbanne en France, San Juan à Porto Rico et Istanbul en Turquie. La compétition se poursuivra jusqu’au 17 mars et réunit au total 24 équipes.
Cinq sélections sont déjà qualifiées pour la phase finale : l’Allemagne en tant que pays organisateur, les États-Unis après l’AmeriCup 2025, la Belgique grâce à l’EuroBasket 2025, l’Australie après l’Asia Cup 2025 et le Nigeria à la suite de l’AfroBasket 2025. Malgré leur qualification, ces équipes participent également aux tournois, qui permettront d’attribuer les onze dernières places pour la Coupe du monde.
