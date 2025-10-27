Vers une baisse prochaine des prix de l’électricité, du carburant et du gaz au Sénégal





Le gouvernement prépare une série de mesures destinées à alléger le coût de la vie des Sénégalais. Le Premier ministre a annoncé, ce lundi, une baisse prochaine des prix de l’électricité, du carburant et du gaz, sans toutefois préciser la date d’application de ces mesures.



Cette déclaration a été faite à la Primature, en marge de la cérémonie d’installation du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.



L’annonce intervient dans un contexte de revendications sociales liées à la cherté de la vie et à la hausse du prix de certains produits essentiels.



Le nouveau comité, composé de douze membres, aura pour mission d’instaurer un climat social apaisé et de promouvoir une croissance économique équitable et durable, fondée sur le dialogue entre l’État, le patronat et les organisations syndicales.



Le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté des autorités de poser des actes concrets pour améliorer les conditions de vie des citoyens, en cohérence avec le Plan de redressement économique et financier 2025-2029.



De son côté, le secrétaire général d’une centrale syndicale a rappelé qu’aucune émergence économique n’est possible sans stabilité sociale et justice pour les travailleurs, plaidant pour la réintégration des agents publics licenciés et le respect des engagements pris.



Le président d’une organisation patronale a salué cette démarche, soulignant la nécessité de renforcer le partenariat tripartite entre l’État, le patronat et les syndicats, dans un esprit de transparence, de solidarité et de respect mutuel, tout en tenant compte du nouveau contexte économique et social du pays.

