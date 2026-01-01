Venezuela : le survêtement Nike de Nicolás Maduro fait un retour viral inattendu

La photo, diffusée par Donald Trump, montre Maduro portant un survêtement Nike Tech Fleece, qui a immédiatement déclenché une vague de mèmes et de recherches sur Google. Le coloris, rapidement surnommé « The Maduro Grey », et le style, baptisé « The Maduro Fit », sont devenus viraux en quelques heures.



Sur les réseaux sociaux, l’humour ne manque pas. Certains plaisantent sur le placement de produit devenu « complètement fou », d’autres évoquent le financement présumé de cette campagne par Nike… ironie mise à part, l’impact est réel.



Depuis la diffusion de l’image, les grandes tailles de cette veste du M au 4XL sont pratiquement en rupture de stock, rapporte Hypebeast. Une nouvelle illustration que, parfois, business et politique peuvent se rejoindre de façon inattendue.

