Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Venezuela : le survêtement Nike de Nicolás Maduro fait un retour viral inattendu


Rédigé le Lundi 5 Janvier 2026 à 12:26 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La mode s’invite parfois dans les plis de l’actualité. Ce début 2026, la scène internationale a été marquée par l’arrestation de Nicolás Maduro par les forces américaines et son transfert aux États-Unis. Mais au-delà de l’événement politique, c’est le look du président vénézuélien qui a captivé les internautes.


Venezuela : le survêtement Nike de Nicolás Maduro fait un retour viral inattendu

La photo, diffusée par Donald Trump, montre Maduro portant un survêtement Nike Tech Fleece, qui a immédiatement déclenché une vague de mèmes et de recherches sur Google. Le coloris, rapidement surnommé « The Maduro Grey », et le style, baptisé « The Maduro Fit », sont devenus viraux en quelques heures.

Sur les réseaux sociaux, l’humour ne manque pas. Certains plaisantent sur le placement de produit devenu « complètement fou », d’autres évoquent le financement présumé de cette campagne par Nike… ironie mise à part, l’impact est réel.

Depuis la diffusion de l’image, les grandes tailles de cette veste  du M au 4XL  sont pratiquement en rupture de stock, rapporte Hypebeast. Une nouvelle illustration que, parfois, business et politique peuvent se rejoindre de façon inattendue.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags