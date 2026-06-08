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Vélingara : un jeune homme perd la vie après un impact de foudre


Rédigé le Mercredi 10 Juin 2026 à 07:40 | Lu 72 fois Rédigé par


Un jeune homme de 20 ans est décédé à Vélingara après avoir été touché par la foudre lors d’un épisode pluvieux accompagné d’orages et de vents.


Vélingara : un jeune homme perd la vie après un impact de foudre
Un jeune homme âgé de vingt ans a perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi à Vélingara, dans la région de Kolda, après avoir été touché par la foudre, selon une source proche de sa famille.
L’incident s’est produit durant une forte pluie accompagnée d’orages et de vents. Au moment des faits, la victime se trouvait dans le quartier Thiankang, sous une case qui a ensuite été détruite par un incendie.
Touché lors de l’événement, le jeune homme a perdu connaissance. Il a été transporté en urgence vers le centre de santé de Vélingara, mais n’a pas survécu durant son évacuation.
Dans la région de Kolda, les épisodes de foudre enregistrés pendant l’hivernage causent régulièrement des pertes humaines. Plusieurs localités ne disposent pas de systèmes de protection adaptés, selon la même source.
 



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