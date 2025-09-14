Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Mardi 16 Septembre 2025 à 10:44


Arrêté à Bassé, en Gambie, le présumé meurtrier de Chérif Sy, poignardé à Vélingara lors d’une sortie du Kankourang, sera extradé au Sénégal. Cette affaire relance le débat sur la sécurisation de ces cérémonies.


Vélingara : arrestation en Gambie du présumé meurtrier de Chérif Sy lors d’une sortie du Kankourang

Le présumé auteur du meurtre du jeune Chérif Sy, poignardé dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une sortie du Kankourang à Vélingara (sud-est), a été arrêté à Bassé, en Gambie, ont indiqué des sources concordantes.

L’interpellation a été effectuée par la police gambienne à la suite d’une opération conjointe menée avec les forces de défense et de sécurité sénégalaises. Son extradition vers le Sénégal est attendue dans les prochaines heures.

Selon des proches de la victime, le jeune Chérif Sy a succombé à une blessure mortelle infligée par arme blanche, avant que son agresseur présumé ne prenne la fuite.

Ce drame survient un an après un autre meurtre survenu lors d’une sortie du Kankourang, à Saré Thially, toujours dans le département de Vélingara.

Cette nouvelle affaire ravive le débat sur la nécessité d’un meilleur encadrement des sorties du Kankourang, masque emblématique de la culture mandingue, souvent accompagné de jeunes munis de couteaux ou machettes, suscitant l’inquiétude d’une partie de la population.

🔖APS



