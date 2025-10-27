Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Médias : le SYNPICS et la CJRS alertent sur la situation précaire de plusieurs rédactions au Sénégal


Rédigé le Samedi 8 Novembre 2025 à 06:17 | Lu 49 fois Rédigé par


Le SYNPICS et la CJRS expriment leurs inquiétudes face aux restructurations internes dans les médias sénégalais, appelant au dialogue social et à la protection des travailleurs du secteur.


Médias : le SYNPICS et la CJRS alertent sur la situation précaire de plusieurs rédactions au Sénégal

 

Le Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) et la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) ont exprimé leur préoccupation face à la situation difficile que traversent plusieurs organes de presse, engagés dans des processus de restructuration interne de plus en plus fréquents.

Dans un communiqué conjoint, les deux organisations mettent en garde contre les conséquences sociales de ces réorganisations, souvent justifiées par des contraintes économiques, mais qui entraînent parfois des licenciements, des réductions de salaires ou des retards de paiement.
Selon elles, ces pratiques risquent d’affecter la stabilité des entreprises de presse, la qualité du travail journalistique et le moral des professionnels.

Tout en reconnaissant les difficultés structurelles auxquelles le secteur fait face, le SYNPICS et la CJRS réaffirment leur engagement pour la défense des droits des travailleurs et l’amélioration des conditions de travail.
Ils appellent les responsables de médias à privilégier le dialogue social, la concertation et la transparence avant toute décision ayant un impact sur les emplois.

Les deux organisations sollicitent également l’implication du ministère de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les Institutions, ainsi que celui de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, afin d’assurer le respect des lois et conventions protégeant les employés du secteur.

Le SYNPICS et la CJRS rappellent que la préservation du pluralisme médiatique et de la liberté de la presse passe avant tout par la protection du capital humain, pilier essentiel de toute entreprise d’information.
Elles appellent enfin à un engagement collectif et solidaire de l’ensemble des acteurs du secteur pour éviter une crise sociale susceptible de fragiliser davantage un paysage médiatique déjà confronté à de nombreux défis économiques et organisationnels.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Médias : le SYNPICS et la CJRS alertent sur la situation précaire de plusieurs rédactions au Sénégal

- 08/11/2025 - 0 Commentaire
Médias : le SYNPICS et la CJRS alertent sur la situation précaire de plusieurs rédactions au Sénégal
Le SYNPICS et la CJRS expriment leurs inquiétudes face aux restructurations internes dans les médias sénégalais, appelant au dialogue social et à la protection des travailleurs du secteur.   Le...

Série de nominations dans la Gendarmerie nationale : le président redistribue les postes clés

- 08/11/2025 - 0 Commentaire
Série de nominations dans la Gendarmerie nationale : le président redistribue les postes clés
Un décret présidentiel signé par Bassirou Diomaye Diakhar Faye nomme plusieurs officiers de la Gendarmerie nationale à de nouveaux postes stratégiques, avec effet au 1er septembre 2025.   Un...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags