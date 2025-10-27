Université du Sine Saloum : les étudiants décrètent 48 heures de restauration gratuite pour dénoncer leurs conditions de vie





Face aux difficultés persistantes dans les campus de Kaolack et Fatick, les étudiants de l’Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) ont décidé de mener une action symbolique. À travers un communiqué, la coordination étudiante a annoncé 48 heures sans tickets de restauration, les vendredi 7 et samedi 8 novembre 2025, permettant ainsi aux étudiants de manger gratuitement dans les restaurants universitaires.



Cette décision fait suite, selon eux, au non-respect des engagements pris par les autorités lors de précédentes discussions. Les étudiants pointent également plusieurs difficultés touchant leurs conditions d’études et de vie.



Ils dénoncent notamment :



le retrait du bus de Khelcom au profit du campus de Fatick sans concertation préalable ;

le faible accès à Internet dans les résidences universitaires en raison du non-chargement complet des bornes Wi-Fi ;

les problèmes de garde nocturne au niveau du service médical de Khelcom ;

le manque de ventilateurs et de draps dans les logements ;

l’ insuffisance d’approvisionnement en médicaments et le non-remboursement des frais médicaux ;

ainsi que des difficultés liées à l’ambulance et à l’absence d’un régisseur à Fatick.

Les étudiants estiment que ces dysfonctionnements compromettent leur bien-être et la qualité de leur apprentissage.



La coordination avertit que si aucune solution concrète n’est apportée dans les plus brefs délais, des actions plus fortes pourraient suivre.



L’organisation regroupe les étudiants des différentes unités de formation et de recherche (UFR) : SAEPAN, SFI, SSE et SEJT.

