Menu
L'Actualité au Sénégal

Un vigile de la boîte Vogue arrêté pour attentat à la pudeur sur mineure


Rédigé le Jeudi 12 Février 2026 à 14:58 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire secoue le monde nocturne dakarois. M. S. Diagne, vigile à la célèbre boîte de nuit « Vogue », a été arrêté par la Brigade de recherches (BR) de Faidherbe avant d’être déféré au parquet. Il est poursuivi pour attentat à la pudeur avec violence sur une mineure de 17 ans.


Un vigile de la boîte Vogue arrêté pour attentat à la pudeur sur mineure

M. S. Diagne, vigile de la célèbre boîte de nuit «Vogue», a été arrêté puis déféré au parquet par la Brigade de recherches (BR) de Faidherbe. Il est poursuivi pour attentat à la pudeur sur mineure de 17 ans avec violence.

La victime présumée, A. L, est élève dans un établissement de Dakar. Elle a raconté sa mésaventure à sa mère, qui a déposé plainte contre l’agent de sécurité.
 

Les faits remontent à la nuit du 5 au 6 février, d’après le récit de Libération, qui a ébruité l’affaire dans son édition de ce jeudi. Accompagnée de son petit-copain et de camarades de son école, elle se rend à Vogue pour la soirée «100 jours avant le baccalauréat».

«Vers 4 heures du matin, rembobine le journal, souhaitant aller aux toilettes, elle a demandé à son petit-ami de l’accompagner. Une fois dans les lieux, les deux jeunes sont surpris par M. S. Diagne au moment où le garçon aidait sa copine à refermer la fermeture de sa robe.»
 

D’après la plaignante, le vigile leur demande de quitter les lieux et de passer par des sorties différentes. Elle déclare avoir pris les escaliers de service, suivie de M. S. Diane.
 

Soudain, poursuit A. L., l’agent de sécurité la saisit au cou et tente de l’embrasser de force. L’adolescente résiste et réussit à s’échapper.

Retournée à l'intérieur de la boîte, à la recherche de son copain, la plaignante tombe une nouvelle fois nez à nez avec son bourreau présumé. M. S. Diagne ne lève pas la main sur elle, mais lui tend son téléphone pour avoir son numéro. «Prise de peur, rapporte Libération, A. L s’est exécutée en lui communiquant un faux numéro. Le lendemain, elle a tout raconté à sa mère, qui s’est rendue à la BR en sa compagnie.»
 

S’il a reconnu avoir demandé à A. L son numéro, le vigile a nié avoir tenté d’abuser d’elle. Il a juré avoir simplement demandé au jeune couple de quitter les lieux lorsqu’il l’a surpris «dans une position indécente dans les toilettes des femmes», ajoutant avoir «conduit A. L dans un autre local juste pour lui faire des observations sur le respect du règlement intérieur de la boîte de nuit».



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags