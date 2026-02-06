Un vigile de la boîte Vogue arrêté pour attentat à la pudeur sur mineure

M. S. Diagne, vigile de la célèbre boîte de nuit «Vogue», a été arrêté puis déféré au parquet par la Brigade de recherches (BR) de Faidherbe. Il est poursuivi pour attentat à la pudeur sur mineure de 17 ans avec violence.



La victime présumée, A. L, est élève dans un établissement de Dakar. Elle a raconté sa mésaventure à sa mère, qui a déposé plainte contre l’agent de sécurité.





Les faits remontent à la nuit du 5 au 6 février, d’après le récit de Libération, qui a ébruité l’affaire dans son édition de ce jeudi. Accompagnée de son petit-copain et de camarades de son école, elle se rend à Vogue pour la soirée «100 jours avant le baccalauréat».



«Vers 4 heures du matin, rembobine le journal, souhaitant aller aux toilettes, elle a demandé à son petit-ami de l’accompagner. Une fois dans les lieux, les deux jeunes sont surpris par M. S. Diagne au moment où le garçon aidait sa copine à refermer la fermeture de sa robe.»





D’après la plaignante, le vigile leur demande de quitter les lieux et de passer par des sorties différentes. Elle déclare avoir pris les escaliers de service, suivie de M. S. Diane.





Soudain, poursuit A. L., l’agent de sécurité la saisit au cou et tente de l’embrasser de force. L’adolescente résiste et réussit à s’échapper.



Retournée à l'intérieur de la boîte, à la recherche de son copain, la plaignante tombe une nouvelle fois nez à nez avec son bourreau présumé. M. S. Diagne ne lève pas la main sur elle, mais lui tend son téléphone pour avoir son numéro. «Prise de peur, rapporte Libération, A. L s’est exécutée en lui communiquant un faux numéro. Le lendemain, elle a tout raconté à sa mère, qui s’est rendue à la BR en sa compagnie.»





S’il a reconnu avoir demandé à A. L son numéro, le vigile a nié avoir tenté d’abuser d’elle. Il a juré avoir simplement demandé au jeune couple de quitter les lieux lorsqu’il l’a surpris «dans une position indécente dans les toilettes des femmes», ajoutant avoir «conduit A. L dans un autre local juste pour lui faire des observations sur le respect du règlement intérieur de la boîte de nuit».

