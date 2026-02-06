Menu
L'Actualité au Sénégal

Grand-Yoff en deuil : la famille d’Abdoulaye Ba réclame justice


Rédigé le Jeudi 12 Février 2026 à 17:04 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La colère et la douleur se lisaient sur tous les visages ce mercredi au cimetière de Pikine, lors de l’enterrement d’Abdoulaye Ba, étudiant de 22 ans retrouvé mort dans des circonstances tragiques. Grandit à Grand-Yoff, Abdoulaye était connu dans son quartier pour son sérieux, sa gentillesse et son comportement exemplaire. Très proche de sa mère, il prenait soin d’elle au quotidien et aimait lui cuisiner de petits plats, geste qui témoignait de son affection et de sa responsabilité.


Grand-Yoff en deuil : la famille d’Abdoulaye Ba réclame justice

Sa mère, inconsolable, répétait entre sanglots : « On m’a arraché mon fils… Il n’était pas malade, il était en pleine santé ! Il était sérieux, correct… Je veux savoir la vérité ! »
 

Pour l’instant, le rapport d’autopsie n’a pas encore été rendu, ce qui alimente l’inquiétude et la colère de la famille. La famille s’exprime à travers Mamadou Diouldé Ba, oncle du défunt et porte-parole officiel : « La famille est profondément choquée et en colère.

Chaque jour sans réponses est une torture pour nous. Nous exigeons une enquête transparente et complète. Nous voulons savoir qui est responsable et pourquoi », a déclaré Mamadou Diouldé Ba.
 

Avant l’inhumation, les rites funéraires islamiques (Salat al-Janazah) ont été accomplis par les proches et les voisins. La communauté musulmane de Grand-Yoff et des environs a participé, récitant des sourates et priant pour le repos de l’âme d’Abdoulaye. Malgré leur foi, la famille manifeste une colère palpable et exige que justice soit faite : « Nous nous en remettons à Allah, mais nous voulons que les autorités fassent leur travail et que les responsables soient identifiés », a ajouté Mamadou Diouldé Ba.
 

Les amis et camarades de l’étudiant étaient nombreux à accompagner le défunt, exprimant leur choc et leur indignation. « Abdoulaye était un garçon ambitieux, sérieux, respectueux… toujours prêt à aider sa famille et ses amis. Sa mort nous laisse sans voix », confie un camarade.
 

Le parquet a ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes du décès. La famille, relayée par son oncle et porte-parole, insiste pour suivre de près chaque étape de l’investigation. Leur colère, mêlée à leur foi, devient un moteur : obtenir la vérité et rendre justice pour Abdoulaye Ba, un fils aimé, sérieux et irréprochable.




Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags