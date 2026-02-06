Grand-Yoff en deuil : la famille d’Abdoulaye Ba réclame justice

Sa mère, inconsolable, répétait entre sanglots : « On m’a arraché mon fils… Il n’était pas malade, il était en pleine santé ! Il était sérieux, correct… Je veux savoir la vérité ! »





Pour l’instant, le rapport d’autopsie n’a pas encore été rendu, ce qui alimente l’inquiétude et la colère de la famille. La famille s’exprime à travers Mamadou Diouldé Ba, oncle du défunt et porte-parole officiel : « La famille est profondément choquée et en colère.



Chaque jour sans réponses est une torture pour nous. Nous exigeons une enquête transparente et complète. Nous voulons savoir qui est responsable et pourquoi », a déclaré Mamadou Diouldé Ba.





Avant l’inhumation, les rites funéraires islamiques (Salat al-Janazah) ont été accomplis par les proches et les voisins. La communauté musulmane de Grand-Yoff et des environs a participé, récitant des sourates et priant pour le repos de l’âme d’Abdoulaye. Malgré leur foi, la famille manifeste une colère palpable et exige que justice soit faite : « Nous nous en remettons à Allah, mais nous voulons que les autorités fassent leur travail et que les responsables soient identifiés », a ajouté Mamadou Diouldé Ba.





Les amis et camarades de l’étudiant étaient nombreux à accompagner le défunt, exprimant leur choc et leur indignation. « Abdoulaye était un garçon ambitieux, sérieux, respectueux… toujours prêt à aider sa famille et ses amis. Sa mort nous laisse sans voix », confie un camarade.





Le parquet a ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes du décès. La famille, relayée par son oncle et porte-parole, insiste pour suivre de près chaque étape de l’investigation. Leur colère, mêlée à leur foi, devient un moteur : obtenir la vérité et rendre justice pour Abdoulaye Ba, un fils aimé, sérieux et irréprochable.

