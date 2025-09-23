Menu
L'Actualité au Sénégal

Un tailleur de 23 ans déféré pour trafic de cocaïne après un malaise spectaculaire


Rédigé le Mercredi 24 Septembre 2025 à 12:25 | Lu 23 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un jeune tailleur de 23 ans, B. Sèye, alias « Kana », domicilié à Grand-Médine, a été interpellé dans la nuit du samedi 20 septembre 2025 aux Parcelles Assainies (Unité 22). Connu des forces de l’ordre pour des affaires liées au chanvre indien, il est désormais poursuivi pour « détention, usage et trafic de cocaïne ».


Un tailleur de 23 ans déféré pour trafic de cocaïne après un malaise spectaculaire

Une course-poursuite à 4 h 30 du matin

Les faits se sont produits à l’aube, après une dénonciation informant la police que « Kana » s’apprêtait à livrer sa marchandise. Une équipe de la Brigade de recherches du commissariat des Parcelles Assainies a aussitôt mis en place une surveillance pour l’intercepter.

À la vue des policiers, le suspect a tenté de prendre la fuite en avalant les sachets de cocaïne qu’il transportait. Une course-poursuite s’en est suivie avant qu’il ne soit rattrapé. Pris de panique et en plein malaise, il s’est effondré et a dû être évacué d’urgence, inconscient, au centre de santé Nabil Choucair.

La vérité révélée par les examens médicaux

À l’hôpital, le jeune homme a d’abord nié avoir ingéré de la drogue. Mais sur réquisition, un bilan radiologique et biologique a été réalisé au Centre Antipoison de l’hôpital Fann. Les analyses ont révélé non seulement la présence de cocaïne, mais aussi d’ecstasy et de benzodiazépines – des substances utilisées comme anxiolytiques et sédatifs.

Confronté à ces résultats, « Kana » a fini par reconnaître les faits, tout en tentant de se faire passer pour un simple consommateur.

Un discours jugé non crédible

Devant les enquêteurs, le tailleur a soutenu avoir mis fin depuis longtemps à toute activité de trafic, affirmant qu’il ne faisait que consommer. Toutefois, il a reconnu avoir perçu 10 000 F CFA d’un client au moment de son arrestation. Quant à son malaise, il a tenté de l’expliquer par de prétendues « crises habituelles » dont il souffrirait.

Les enquêteurs, peu convaincus, l’ont finalement placé en garde à vue, avant son déferrement au parquet pour détention, usage et trafic de cocaïne.



Lat Soukabé Fall

