Kaolack : Un élève définitivement exclu pour usage du téléphone portable en classe





La mesure interdisant l’usage du téléphone portable dans les établissements scolaires commence déjà à produire ses effets. À Kaolack, un élève nommé Fallou Top, inscrit en classe de 4e à l’école Cheikh Ibrahima de Médina Baye, a été définitivement exclu après avoir été surpris en train d’utiliser son téléphone en plein cours.



Selon la direction de l’établissement, l’élève a été pris « en flagrant délit de manipulation d’un téléphone portable », un comportement jugé contraire au règlement intérieur. L’administration précise que l’usage du téléphone est strictement prohibé dans l’enceinte de l’école, conformément aux instructions du Ministre de l’Éducation nationale.



Elle invite par ailleurs les parents d’élèves à exercer une vigilance accrue quant à l’attitude de leurs enfants, aussi bien à la maison qu’à l’école, afin d’éviter de tels incidents.



Pour rappel, le Ministère de l’Éducation nationale a réaffirmé récemment l’interdiction totale des téléphones portables dans les écoles, collèges et lycées, qu’ils soient publics ou privés. Cette règle figure désormais dans les règlements intérieurs des établissements scolaires à travers le pays.

