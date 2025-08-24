Un surveillant scolaire condamné pour violences et dégradations à Mbour

Le 8 août, un surveillant général d’un collège de Somone a délibérément heurté à deux reprises la voiture du compagnon de sa locataire, garée sur sa place de parking. Alerté, un policier en civil est intervenu pour le maîtriser, mais le surveillant a refusé d’obtempérer et l’a blessé à la tête et au poignet à l’aide d’un tournevis.



Un certificat médical a établi une incapacité temporaire de travail de dix jours pour l’agent. Devant le tribunal de Mbour, l’enseignant a d’abord nié les faits avant de les reconnaître. Il a tenté de se justifier en affirmant que les blessures provenaient de morceaux de zinc lors d’une chute et qu’il avait déchiré les vêtements de l’agent parce qu’il ne portait pas d’uniforme et n’avait pas décliné son identité.



Le tribunal l’a reconnu coupable de violences et de dégradations volontaires. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis et devra verser 300 000 F CFA de dommages et intérêts à la victime. La justice a qualifié son comportement d’« irresponsable ».



seneweb

