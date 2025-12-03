Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Découverte d’un corps repêché dans le bras de mer du Saloum à Kaolack


Rédigé le Lundi 8 Décembre 2025 à 07:27 | Lu 46 fois Rédigé par


Un corps sans vie a été retrouvé dans le bras de mer du Saloum à Kaolack. Les secours ont procédé au repêchage et une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances.


Découverte d’un corps repêché dans le bras de mer du Saloum à Kaolack

 

À Kaolack, des habitants du quartier Koundam ont remarqué, tôt dimanche matin, un corps flottant dans le bras de mer du fleuve Saloum. Après leur alerte, les équipes de la 33ᵉ compagnie d’incendie et de secours sont intervenues pour récupérer la dépouille.

L’homme retrouvé n’a pas pu être identifié et son âge n’a pas été précisé. Après le repêchage, le corps a été transféré à la morgue du Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass.

Le commissariat central de Kaolack a lancé une enquête afin de comprendre les circonstances exactes de cet événement.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags