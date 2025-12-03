Découverte d’un corps repêché dans le bras de mer du Saloum à Kaolack





À Kaolack, des habitants du quartier Koundam ont remarqué, tôt dimanche matin, un corps flottant dans le bras de mer du fleuve Saloum. Après leur alerte, les équipes de la 33ᵉ compagnie d’incendie et de secours sont intervenues pour récupérer la dépouille.



L’homme retrouvé n’a pas pu être identifié et son âge n’a pas été précisé. Après le repêchage, le corps a été transféré à la morgue du Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass.



Le commissariat central de Kaolack a lancé une enquête afin de comprendre les circonstances exactes de cet événement.

