L'Actualité au Sénégal

Un présumé trafiquant de drogue s’échappe, sa femme fournit des informations cruciales à la police


Rédigé le Vendredi 9 Janvier 2026 à 17:41 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants menée par la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaffrine, relevant de l’OCRTIS, a permis de démanteler partiellement un point de vente de drogue dans le village de Santhié Galgoné, dans la nuit du jeudi 8 janvier 2026.


D’après des informations recueillies auprès de sources sécuritaires, les forces de l’ordre sont intervenues vers 20 heures, à la suite de renseignements faisant état d’activités suspectes liées au commerce de chanvre indien. À l’arrivée des policiers, le principal suspect, surpris sur les lieux, a réussi à prendre la fuite, échappant ainsi à l’arrestation.

La fouille minutieuse de la concession ciblée a conduit à la saisie de 35 cornets de chanvre indien, d’environ un demi-kilogramme de drogue en vrac, ainsi que de divers accessoires servant à l’emballage et à la distribution du produit prohibé. Ces éléments confirment l’existence d’un trafic bien organisé dans cette localité.

Présente lors de l’intervention, l’épouse du fugitif a été interpellée pour les besoins de l’enquête. Au cours de son audition, elle a dévoilé l’identité de son mari, un homme âgé d’environ 45 ans, exerçant comme cultivateur et connu sous les initiales B. S.. Ces informations ont permis aux enquêteurs d’intensifier les recherches.

Une enquête approfondie est en cours afin de retrouver le mis en cause et d’identifier d’éventuels complices. Les autorités entendent également déterminer l’origine de la drogue et l’étendue du réseau auquel il pourrait appartenir.
Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le trafic de stupéfiants, régulièrement renforcée dans les régions de l’intérieur du pays.


Lat Soukabé Fall

