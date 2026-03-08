Fête de l’indépendance 2026 : Thiès prépare l’événement avec l’appui de la RTS

À quelques semaines de la célébration de la fête nationale prévue le 4 avril 2026 à Thiès, les préparatifs s’accélèrent dans la ville. Dans ce cadre, une délégation de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise, dirigée par son directeur général Pape Alé Niang, a été reçue par le maire Babacar Diop.



Cette rencontre a permis d’échanger sur les modalités de collaboration afin d’assurer une large couverture médiatique des activités prévues pour cette célébration nationale.



À l’issue de l’audience, le maire de Thiès a salué cette visite qu’il considère comme une étape importante dans la préparation de l’événement. Selon lui, la chaîne publique constitue un partenaire essentiel pour accompagner les initiatives de la municipalité et mettre en valeur les activités organisées dans la ville.



Les discussions ont également porté sur la possibilité de renforcer cette collaboration afin d’offrir une visibilité plus importante aux différentes manifestations prévues dans le cadre de la fête de l’indépendance.



La municipalité prévoit un programme qui s’étendra jusqu’au 5 avril 2026. Celui-ci comprendra notamment des activités culturelles, scientifiques, pédagogiques et sportives destinées à faire de cette célébration un moment de rassemblement pour les populations.



Le maire a également évoqué l’idée d’un programme spécial consacré à la région de Thiès, qui permettrait de mettre en lumière son patrimoine historique, culturel et humain.



Pour l’autorité municipale, la célébration du 4 avril représente une occasion importante de valoriser la ville et de rappeler sa contribution à l’histoire nationale. À travers cette collaboration avec la RTS, Thiès souhaite ainsi promouvoir son patrimoine et le rôle de ses populations dans la construction du Sénégal.

