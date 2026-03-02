Menu
Un laveur de véhicules déféré pour viol présumé sur un mineur de 12 ans


Rédigé le Lundi 2 Mars 2026 à 22:41 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Brigade territoriale de Popenguine, relevant de la Compagnie de gendarmerie de Mbour, a déféré ce lundi un homme au parquet pour des faits présumés de viol sur mineur de moins de 13 ans, détournement de mineur et pédophilie. L’enquête fait suite à une plainte déposée par l’oncle de la victime présumée.


Les faits remonteraient au 23 février 2026. L’oncle du garçon, âgé de 12 ans, s’est présenté à la brigade en compagnie de l’enfant pour signaler des abus sexuels qui auraient été commis par un homme travaillant dans un atelier de lavage de véhicules à Guéréo.

 

Les gendarmes ont aussitôt ouvert une enquête et adressé une réquisition à l’hôpital de Grand Mbour pour un examen médical. Le rapport versé au dossier ferait état de lésions compatibles avec les faits dénoncés.

 

Une descente effectuée à Guéréo a permis l’interpellation du suspect le 28 février 2026. Entendu par les enquêteurs, le mineur aurait désigné formellement le mis en cause, affirmant avoir subi des abus à plusieurs reprises dans la chambre de ce dernier. Il aurait également déclaré avoir reçu de petites sommes d’argent après les faits, accompagnées de menaces destinées à le réduire au silence.

 

De son côté, le suspect conteste les accusations. Il a toutefois reconnu que le mineur fréquentait régulièrement son atelier ainsi que son domicile, y compris à des heures tardives.

 

Le dossier a été transmis au Procureur de la République près le tribunal de Mbour. 



Lat Soukabé Fall

