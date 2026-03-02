Un laveur de véhicules déféré pour viol présumé sur un mineur de 12 ans

Les faits remonteraient au 23 février 2026. L’oncle du garçon, âgé de 12 ans, s’est présenté à la brigade en compagnie de l’enfant pour signaler des abus sexuels qui auraient été commis par un homme travaillant dans un atelier de lavage de véhicules à Guéréo.







Les gendarmes ont aussitôt ouvert une enquête et adressé une réquisition à l’hôpital de Grand Mbour pour un examen médical. Le rapport versé au dossier ferait état de lésions compatibles avec les faits dénoncés.







Une descente effectuée à Guéréo a permis l’interpellation du suspect le 28 février 2026. Entendu par les enquêteurs, le mineur aurait désigné formellement le mis en cause, affirmant avoir subi des abus à plusieurs reprises dans la chambre de ce dernier. Il aurait également déclaré avoir reçu de petites sommes d’argent après les faits, accompagnées de menaces destinées à le réduire au silence.







De son côté, le suspect conteste les accusations. Il a toutefois reconnu que le mineur fréquentait régulièrement son atelier ainsi que son domicile, y compris à des heures tardives.







Le dossier a été transmis au Procureur de la République près le tribunal de Mbour.

