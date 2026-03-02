Quartier Hersent à Thiès : ENDA sensibilise sur le stress

Les responsables de l’organisation expliquent que le stress, souvent sous-estimé, peut entraîner des troubles physiques, psychologiques et sociaux, touchant autant les adultes que les jeunes. Pour y remédier, ENDA a organisé des ateliers, des conférences et des séances de discussion ouvertes afin de permettre aux participants de comprendre ce phénomène et d’apprendre des techniques pratiques pour le gérer.





Les participants ont été sensibilisés à l’importance de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, à la pratique d’activités physiques, à la respiration profonde, à la méditation et à d’autres stratégies de relaxation. L’organisation insiste également sur la nécessité de demander un soutien professionnel lorsque le stress devient chronique ou difficile à gérer.





Cette initiative s’inscrit dans la volonté de ENDA de promouvoir une société plus consciente des enjeux de santé mentale et de fournir des outils accessibles pour améliorer le bien-être psychologique des populations.

