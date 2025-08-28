Menu
Rédigé le Samedi 30 Août 2025 à 09:57 | Lu 36 fois Rédigé par


Un jeune pêcheur placé en garde à vue après un homicide à Rufisque

 

Un jeune pêcheur âgé de 19 ans, domicilié à Darou Rahmane, a été placé en garde à vue au commissariat de Rufisque à la suite de la découverte d’un corps sans vie.

Interpellé vendredi matin, vers 8 heures, au jardin public près de la compagnie de gendarmerie, le mis en cause a reconnu avoir mortellement frappé la victime avec un tesson de bouteille lors d’une bagarre.

L’arme du crime, retrouvée en sa possession, a été consignée au poste de police pour les besoins de l’enquête, selon une source médiatique.

seneweb

 




