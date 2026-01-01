Un individu interpellé pour atteinte grave sur une mineure

Les faits se sont déroulés à Sendou, aux environs de 23 heures. Selon les premiers éléments recueillis, un chauffeur, qui se rendait à une invitation pour les célébrations de la Saint-Sylvestre, a été intrigué par le comportement suspect d’un homme entraînant une fillette vers un bâtiment inachevé. Il a alors décidé de rester vigilant.



Peu après, il a aperçu l’enfant sortir seule de l’édifice. Interrogée sur sa présence dans ce lieu isolé à une heure tardive, la fillette a expliqué avoir été contrainte d’y entrer par l’individu, qui lui aurait fait subir des actes graves.



Alors que le témoin s’entretenait avec la victime, il a aperçu le suspect tenter de s’enfuir. Une course-poursuite s’est engagée et l’homme a finalement été maîtrisé. Avec l’appui d’éléments du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) en service au port de Bargny-Sendou, il a été conduit au poste de police.



Entendue en présence de sa mère, la fillette a confirmé les faits, indiquant avoir appelé à l’aide, ce qui aurait provoqué la fuite de son agresseur présumé. De son côté, le mis en cause a nié toute implication.



Placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête, la personne interpellée a fait l’objet d’une procédure judiciaire. Une réquisition médicale a été effectuée à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Les examens réalisés font état d’une suspicion d’atteinte sur une mineure âgée de 10 ans.



La garde à vue du suspect a été maintenue et l’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui a suscité une vive émotion au sein de la population locale.

