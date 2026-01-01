Menu
L'Actualité au Sénégal

Un individu interpellé pour atteinte grave sur une mineure


Rédigé le Lundi 5 Janvier 2026 à 11:57 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un individu a été interpellé par les forces de l’ordre de Bargny dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 pour des faits présumés d’atteinte grave sur une mineure.


Un individu interpellé pour atteinte grave sur une mineure

Les faits se sont déroulés à Sendou, aux environs de 23 heures. Selon les premiers éléments recueillis, un chauffeur, qui se rendait à une invitation pour les célébrations de la Saint-Sylvestre, a été intrigué par le comportement suspect d’un homme entraînant une fillette vers un bâtiment inachevé. Il a alors décidé de rester vigilant.

Peu après, il a aperçu l’enfant sortir seule de l’édifice. Interrogée sur sa présence dans ce lieu isolé à une heure tardive, la fillette a expliqué avoir été contrainte d’y entrer par l’individu, qui lui aurait fait subir des actes graves.

Alors que le témoin s’entretenait avec la victime, il a aperçu le suspect tenter de s’enfuir. Une course-poursuite s’est engagée et l’homme a finalement été maîtrisé. Avec l’appui d’éléments du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) en service au port de Bargny-Sendou, il a été conduit au poste de police.

Entendue en présence de sa mère, la fillette a confirmé les faits, indiquant avoir appelé à l’aide, ce qui aurait provoqué la fuite de son agresseur présumé. De son côté, le mis en cause a nié toute implication.

Placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête, la personne interpellée a fait l’objet d’une procédure judiciaire. Une réquisition médicale a été effectuée à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Les examens réalisés font état d’une suspicion d’atteinte sur une mineure âgée de 10 ans.

La garde à vue du suspect a été maintenue et l’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui a suscité une vive émotion au sein de la population locale.



Lat Soukabé Fall

