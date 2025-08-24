Un individu arrêté pour meurtre après une agression sous l’emprise de l’alcool

Un homme déféré au parquet jeudi dernier pour meurtre a justifié son acte en affirmant être sous l’emprise de l’alcool.



Après avoir consommé une bouteille de gin, il a tenté d’agresser sa victime dans une ruelle en exigeant la remise de ses téléphones portables. Face à la résistance de celle-ci et à l’arrivée d’une patrouille de police, il a temporairement abandonné son projet.



Plus tard, armé de ciseaux, il est revenu à l’attaque et a frappé sa victime à l’épaule droite, avant de la laisser sur place, baignant dans son sang. La personne a été transportée à l’hôpital, où elle est décédée de ses blessures.



Les faits se sont déroulés à la Médina, dans la nuit du 17 au 18 août. Après l’agression, l’auteur présumé a pris la fuite mais a été rattrapé à Thiaroye. Il a reconnu les faits devant les enquêteurs du commissariat de la Médina.



