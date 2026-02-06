Les Douanes multiplient les saisies de produits illicites dans le centre et le sud-est

Plusieurs opérations menées par les unités de la Direction générale des Douanes dans les régions du Centre et du Sud-est ont permis la saisie de médicaments frauduleux, de produits aphrodisiaques et de chanvre indien, selon une source officielle.

Dans la région de Fatick, les agents du poste de Keur-Moussa (subdivision de Kaolack) ont intercepté dans la nuit du 13 février 2026, à Colobane (Gossas), un véhicule signalé pour des déplacements suspects. La cargaison découverte comprenait notamment aphrodisiaques, antihistaminiques, antalgiques, antibiotiques, anti-inflammatoires et produits vétérinaires, pour une valeur estimée à près de 58 millions de francs CFA.

Quelques jours auparavant, le 6 février vers 21 heures, la brigade commerciale de Keur-Ayib a arrêté deux individus dans le village de Ndiba-Ndiayène (département de Nioro) avec 15 kilogrammes de chanvre indien. Déguisés en guides religieux et sur le point d’emprunter un transport vers Dakar, ils avaient dissimulé la marchandise sur leur corps : neuf kilogrammes pour l’un et six pour l’autre.

Dans le Sud-est, la brigade commerciale de Moussala (subdivision de Kédougou) a également intercepté, le 13 février vers 16 heures, une moto transportant un colis de médicaments sur l’axe Kédougou-Moussala. L’enquête a conduit à un dépôt clandestin où ont été découverts faux médicaments et aphrodisiaques d’une valeur d’environ 12 millions de francs CFA. Le propriétaire a été arrêté et remis à la justice.

À travers ces actions, l’Administration des Douanes affirme poursuivre sa lutte contre les trafics illicites afin de protéger la santé et le bien-être des populations.