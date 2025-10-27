Un homme emprisonné pour avoir dérobé de l’argent à un membre de sa famille à Thiès





Un homme d’environ 30 ans a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès pour avoir volé à un membre de sa famille la somme de 106 500 F CFA.



Selon les faits, le mis en cause, confronté à des difficultés financières, avait demandé un prêt à son frère, qui aurait refusé de lui venir en aide. Face à ce refus, il s’est introduit discrètement chez ce dernier pour dérober l’argent.



La victime, ayant rapidement constaté la disparition de la somme, a immédiatement soupçonné son frère et déposé une plainte auprès de la police.



Arrêté, le prévenu a reconnu les faits devant le tribunal d’instance de Thiès, expliquant avoir agi sous la pression de ses difficultés économiques.



Le procureur de la République a demandé l’application de la loi, estimant que les faits étaient établis.



L’affaire a été mise en délibéré et le jugement sera rendu le 3 novembre 2025.



seneweb

