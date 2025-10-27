Menu
Un homme emprisonné pour avoir dérobé de l’argent à un membre de sa famille à Thiès


Lundi 27 Octobre 2025


Un trentenaire a été placé sous mandat de dépôt à Thiès après avoir volé plus de 100 000 F CFA à un proche. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement le 3 novembre 2025.


Un homme d’environ 30 ans a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès pour avoir volé à un membre de sa famille la somme de 106 500 F CFA.

Selon les faits, le mis en cause, confronté à des difficultés financières, avait demandé un prêt à son frère, qui aurait refusé de lui venir en aide. Face à ce refus, il s’est introduit discrètement chez ce dernier pour dérober l’argent.

La victime, ayant rapidement constaté la disparition de la somme, a immédiatement soupçonné son frère et déposé une plainte auprès de la police.

Arrêté, le prévenu a reconnu les faits devant le tribunal d’instance de Thiès, expliquant avoir agi sous la pression de ses difficultés économiques.

Le procureur de la République a demandé l’application de la loi, estimant que les faits étaient établis.

L’affaire a été mise en délibéré et le jugement sera rendu le 3 novembre 2025.

