Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Dakar sous alerte : un trafic d’ivoire d’une valeur de 15 millions FCFA neutralisé


Rédigé le Lundi 17 Novembre 2025 à 23:33 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le vendredi 17 novembre 2025, une opération conjointe menée par INTERPOL, la Sûreté Urbaine de Dakar et la Direction des Eaux, Forêts et de la Chasse a permis de saisir 50 kilos d’ivoire d’éléphant au cœur de la capitale sénégalaise. Cette intervention coordonnée s’inscrit dans la lutte renforcée contre le trafic d’espèces protégées, un fléau qui continue d’alimenter des réseaux criminels transnationaux.


Dakar sous alerte : un trafic d’ivoire d’une valeur de 15 millions FCFA neutralisé

Le principal suspect, un brocanteur impliqué dans une tentative de vente illégale d’ivoire, a été arrêté en pleine circulation. La cargaison comprenait deux défenses d’éléphant de 15 kg chacune ainsi que 107 objets sculptés, soigneusement dissimulés dans des sacs de riz et des papiers journaux. La valeur totale de la marchandise est estimée à 15 millions de francs CFA.

Les enquêteurs soupçonnent l’existence d’une filière organisée, le suspect ayant reconnu ne pas agir seul dans cette opération illicite. Le trafic d’ivoire, qui menace gravement l’éléphant d’Afrique — déjà en voie d’extinction — constitue également une source de financement pour certains groupes armés et réseaux de blanchiment d’argent à travers le continent.

Les autorités réaffirment ainsi leur engagement dans une politique de tolérance zéro contre toute forme de criminalité faunique, conformément aux lois nationales et aux conventions internationales ratifiées par le Sénégal.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Actualités

Dakar sous alerte : un trafic d’ivoire d’une valeur de 15 millions FCFA neutralisé

Lat Soukabé Fall - 17/11/2025 - 0 Commentaire
Dakar sous alerte : un trafic d’ivoire d’une valeur de 15 millions FCFA neutralisé
Le vendredi 17 novembre 2025, une opération conjointe menée par INTERPOL, la Sûreté Urbaine de Dakar et la Direction des Eaux, Forêts et de la Chasse a permis de saisir 50 kilos d’ivoire d’éléphant...

Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d’attente

- 17/11/2025 - 0 Commentaire
Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d’attente
Après plus de 26 ans sans révision profonde, le Sénégal s’engage dans une vaste réforme de son système hospitalier. Une décision portée par le Président de la République, à la lumière des...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags