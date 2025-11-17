Dakar sous alerte : un trafic d’ivoire d’une valeur de 15 millions FCFA neutralisé

Le principal suspect, un brocanteur impliqué dans une tentative de vente illégale d’ivoire, a été arrêté en pleine circulation. La cargaison comprenait deux défenses d’éléphant de 15 kg chacune ainsi que 107 objets sculptés, soigneusement dissimulés dans des sacs de riz et des papiers journaux. La valeur totale de la marchandise est estimée à 15 millions de francs CFA.



Les enquêteurs soupçonnent l’existence d’une filière organisée, le suspect ayant reconnu ne pas agir seul dans cette opération illicite. Le trafic d’ivoire, qui menace gravement l’éléphant d’Afrique — déjà en voie d’extinction — constitue également une source de financement pour certains groupes armés et réseaux de blanchiment d’argent à travers le continent.



Les autorités réaffirment ainsi leur engagement dans une politique de tolérance zéro contre toute forme de criminalité faunique, conformément aux lois nationales et aux conventions internationales ratifiées par le Sénégal.

