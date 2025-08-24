Un enfant de 8 ans se noie dans une mare à Enampore

Un drame a endeuillé le village d’Enampore ce lundi 26 août. Un garçon de huit ans, en vacances dans la localité, s’est noyé dans une mare alors qu’il se baignait avec d’autres enfants.



Emporté par les eaux, l’enfant n’a pas survécu. Ses proches, partis à sa recherche après avoir constaté sa disparition, ont retrouvé son corps sans vie plus tard dans la journée.



La dépouille a été transportée à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor. Selon des sources familiales, l’inhumation est prévue ce jeudi à Enampore.



dakaractu

