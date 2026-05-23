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L'Actualité au Sénégal

Un chauffeur de taxi fait tomber un réseau de stupéfiants entre Touba et Dakar


Rédigé le Samedi 23 Mai 2026 à 23:10 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La brigade de recherches du commissariat urbain de Mbacké a réalisé un important coup de filet dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Six individus, dont plusieurs jeunes âgés de moins de 18 ans, ont été arrêtés dans une affaire de trafic d’ecstasy et de crack entre Touba et Dakar.


Un chauffeur de taxi fait tomber un réseau de stupéfiants entre Touba et Dakar

L’enquête, menée avec discrétion et rapidité, a permis de mettre au jour un réseau bien organisé qui utilisait des colis banalisés et des intermédiaires pour écouler la drogue.
 

Tout est parti d’un chauffeur de taxi méfiant

L’affaire débute dans la nuit du 20 mai 2026 au rond-point de Mbacké. Un chauffeur de la plateforme “Allo Dakar” reçoit une proposition inhabituelle : transporter un colis jusqu’à Dakar contre la somme de 5 000 FCFA.
 

Le montant intrigue immédiatement le conducteur, habitué à des tarifs beaucoup plus faibles pour ce type de service. Pris de doute, il décide d’ouvrir discrètement le paquet.
 

À sa grande surprise, le colis contient des produits suspectés d’être des stupéfiants. Sans perdre de temps, le chauffeur photographie et filme le contenu avant d’alerter un policier qui confirme la nature de la marchandise.
 

Grâce à ce réflexe citoyen, les enquêteurs vont pouvoir remonter toute la filière.
 

Une série d’arrestations à Touba

En exploitant le numéro de téléphone lié au colis, les policiers identifient rapidement un premier suspect : un jeune férailleur de 17 ans domicilié à Darou Minane.
 

Interpellé, le mineur coopère immédiatement avec les enquêteurs et les conduit jusqu’au présumé propriétaire du colis, un commerçant de 17 ans vivant à Keur Niang.
 

La fouille de sa chambre permet aux policiers de découvrir plusieurs pierres de crack, des sachets contenant des traces de drogue ainsi qu’une somme de 63 000 FCFA considérée comme provenant du trafic.
 

Deux autres individus présents sur place sont également arrêtés.
 

Le cerveau présumé du réseau piégé

Face aux enquêteurs, le principal suspect finit par dénoncer celui qu’il présente comme le véritable chef du réseau : un commerçant de 23 ans déjà connu des services de police pour des faits similaires.
 

Les policiers mettent alors en place un piège qui aboutit à son arrestation. L’exploitation de son téléphone révèle plusieurs photos et vidéos de produits stupéfiants similaires à ceux saisis.
 

Les investigations conduisent ensuite les policiers vers un vélo utilisé comme cachette pour stocker plusieurs comprimés d’ecstasy appelés localement “Volet”.
 

Un élève en classe de 5e, soupçonné d’avoir tenté de dissimuler ce matériel après l’arrestation du suspect principal, sera arrêté à son domicile.
 

Une implication inquiétante des mineurs

Cette affaire choque particulièrement en raison du jeune âge de plusieurs suspects impliqués dans le trafic. La présence d’élèves et de mineurs dans ce réseau alarme les habitants de Touba et de Mbacké.
 

Pour de nombreux observateurs, cette situation traduit une évolution inquiétante du trafic de drogue qui cible de plus en plus les adolescents, souvent attirés par l’argent facile.
 

Les six suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de produits stupéfiants. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications du réseau entre Dakar et Touba.



Lat Soukabé Fall

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