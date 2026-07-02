Les faits remontent à l’année 2026, lors de la fête de Pentecôte. Selon les informations rapportées, le père de K. Maïga, une adolescente âgée de 16 ans, avait des doutes sur les déplacements de sa fille. Celle-ci expliquait se rendre à des cours de rattrapage, mais son comportement avait éveillé les soupçons de sa famille.





Le père aurait alors demandé à son plus jeune frère de suivre la jeune fille. La surveillance aurait permis de découvrir qu’elle se rendait régulièrement chez le mécanicien.





Sur place, le père aurait tenté d’obtenir l’ouverture de la porte du domicile. Face au refus des occupants, il aurait fini par forcer l’entrée et récupérer sa fille. Une altercation aurait ensuite éclaté, au cours de laquelle l’adolescente aurait été blessée avant d’être conduite dans une structure sanitaire.





Après les faits, le père a décidé de saisir la justice en déposant une plainte contre le mécanicien.



Lors de leurs auditions, les deux concernés auraient reconnu entretenir une relation amoureuse depuis plus de deux ans. Devant les juges, S. Niang a affirmé qu’il envisageait d’épouser la jeune fille et d’en faire sa seconde épouse.





La famille de l’adolescente a cependant contesté cette version. La mère de K. Maïga a indiqué que le prévenu et ses proches l’avaient déjà approchée à plusieurs reprises pour demander une union, mais qu’elle s’y était opposée en raison de l’âge de sa fille.



Au terme du procès, le parquet avait requis six mois d’emprisonnement ferme. Le tribunal a finalement déclaré S. Niang coupable de détournement de mineure et l’a condamné à quatre mois de prison ferme.





Le prévenu devra également verser 100 000 FCFA de dommages et intérêts à la partie civile.

