La victime, identifiée comme Abdoulaye Diallo, était élève en classe de terminale au lycée Yéro Basse de Ourossogui. D’après les témoignages de ses proches, le jeune homme aurait très mal vécu l’annonce de son résultat et aurait été fortement affecté par son échec au baccalauréat.





Le drame s’est produit dans le quartier Moderne 2. Selon les premières informations, Abdoulaye Diallo aurait mis fin à ses jours en se jetant dans un puits. Alertés par les habitants, les secours et les éléments de la brigade de gendarmerie d’Ourossogui se sont rapidement déployés sur les lieux.





Après les opérations de récupération, la dépouille du jeune candidat a été transportée au centre hospitalier régional d’Ourossogui. Les autorités ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette disparition.





La nouvelle a provoqué une vive émotion au sein de la communauté éducative et auprès des habitants de Ourossogui. Plusieurs proches décrivent un élève qui nourrissait des espoirs pour son avenir et qui aurait été submergé par la déception après les résultats.



Ce drame intervient dans un contexte où les périodes d’examens et de publication des résultats constituent des moments de grande fragilité pour certains jeunes. Des acteurs de l’éducation et de la santé mentale rappellent l’importance de l’accompagnement familial, du dialogue et de l’écoute pour aider les élèves à surmonter les échecs scolaires.

