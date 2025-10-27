Un agriculteur grièvement blessé après avoir marché sur une mine à Saré Kounda





Un grave accident s’est produit dimanche soir dans le village de Saré Kounda, situé dans la commune de Niagha. Alpha Baldé, un paysan de 35 ans, a été victime d’une explosion après avoir marché sur une mine antipersonnel.



L’incident s’est produit aux environs de 19h10, alors qu’il revenait de son champ d’arachides. Après avoir terminé ses travaux, il s’était aventuré dans la forêt voisine pour cueillir des fruits sauvages. C’est à ce moment-là qu’il a posé le pied sur l’engin explosif.



Gravement blessé, Alpha Baldé a été immédiatement évacué vers l’hôpital régional de Kolda, où les médecins ont dû procéder à l’amputation de son pied droit ce lundi 27 octobre.

