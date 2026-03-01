Le Sénégal domine Madagascar (99-66) et relance sa campagne vers le Mondial 2027

Les Lions du Sénégal ont signé une victoire éclatante face à Madagascar (99-66) lors de la deuxième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde FIBA 2027, disputée au stadium Marius-Ndiaye de Dakar, devant un public venu en nombre.

Aligné dès l’entame, Brancou Badio a rapidement influencé la rencontre. Ovationné à chaque possession, le capitaine sénégalais a impulsé un nouveau rythme à son équipe, aussi bien dans l’organisation du jeu que dans l’évolution du score. Sa présence a permis de corriger certaines maladresses observées en début de match, notamment les pertes de balle et les occasions manquées.

Malgré l’énergie des Malgaches, emmenés par l’adresse de leur meneur Razanamahenina, le Sénégal a su répondre au défi physique. Les Lions ont pris un léger avantage à la fin du premier quart-temps (22-19), avant d’accélérer nettement lors de la deuxième période. Avec Badio à la manœuvre, les locaux ont creusé l’écart, regagnant les vestiaires avec une avance confortable de 23 points (54-31).

Au retour sur le parquet, la domination sénégalaise s’est accentuée. À l’issue du troisième quart-temps, l’écart était déjà conséquent (82-48). Lorsque Badio soufflait, Jean-Jacques Boissy (17 points) et Babacar Sané (12 points) prenaient le relais pour maintenir la dynamique.

Profitant de l’avance, le sélectionneur Ngagne DeSagana Diop a élargi sa rotation, offrant leurs premières minutes au jeune Kara Sène (19 ans) ainsi qu’à Abdou Bandago.

Le Sénégal s’impose finalement 99-66, frôlant la barre des 100 points. Les Lions affronteront la RD Congo dimanche à 21h pour leur dernier match de cette fenêtre.

Au classement du groupe, la Côte d’Ivoire, victorieuse plus tôt de la RD Congo, occupe la première place avec quatre points. Le Sénégal et la RD Congo suivent avec trois points chacun, tandis que Madagascar compte deux points.