L'Actualité au Sénégal

USSEIN Khelcom : des étudiants dénoncent des conditions d'études difficiles et la suppression des rappels de bourse


À l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass, des étudiants du campus de Khelcom alertent sur la précarité de leurs conditions d’études et la suppression des rappels de bourse de la sixième promotion.


Des étudiants du campus de Khelcom de l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) ont tenu, jeudi, un point de presse pour faire part de leurs difficultés et interpeller l’opinion publique sur leur situation académique et sociale.

Selon leur porte-parole, Sidy Sow, président de la commission sociale du campus et étudiant en troisième année à l’UFR Développement local, cette sortie médiatique vise principalement à dénoncer la suppression des rappels de bourse d’un montant de 515 000 francs CFA par étudiant, destinés aux membres de la sixième promotion. Une décision qu’ils jugent injustifiée.

Il a indiqué que, depuis près de deux ans, ces étudiants poursuivent leurs études sans percevoir de bourse, malgré des conditions de vie et d’apprentissage qu’ils qualifient de très difficiles. Cette situation contraint leurs familles à assumer seules les charges essentielles, notamment le logement, la restauration, les déplacements, l’accès à Internet pour les travaux universitaires, ainsi que d’autres besoins liés à la vie académique.

Pourtant, après la validation de leur Licence 1 et une inscription régulière effectuée au mois de novembre, les étudiants affirment s’être attendus, comme les promotions précédentes, au versement du rappel de bourse correspondant. Ils estiment que cette attente était légitime au regard des pratiques antérieures au sein de l’université.

La décision de supprimer ces rappels a donc été vécue comme une mesure arbitraire et discriminatoire par les étudiants concernés. Sidy Sow a également déploré l’absence d’issue favorable malgré les démarches entreprises auprès de la Direction des bourses, qu’il accuse de maintenir une position rigide.

Les étudiants estiment que cette suppression constitue une atteinte à leurs droits et appellent directement les plus hautes autorités de l’État, notamment le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, à intervenir rapidement pour corriger ce qu’ils considèrent comme une injustice.

Ils préviennent par ailleurs que, sans réponse satisfaisante dans les plus brefs délais, ils se réservent le droit de durcir leur mobilisation.




