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UGB : une décision attendue en août sur la validation de l’année universitaire


Rédigé le Jeudi 26 Mars 2026 à 09:20 | Lu 77 fois Rédigé par


À l’Université Gaston Berger, la poursuite de la grève étudiante pourrait impacter l’année académique 2025-2026. Une évaluation est prévue en août par le Conseil académique.


UGB : une décision attendue en août sur la validation de l’année universitaire

 

Le Conseil académique de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis prévoit de se réunir en août afin d’examiner la possibilité d’une invalidation totale ou partielle de l’année universitaire 2025-2026. Cette décision dépendra des propositions formulées par les différentes unités de formation et de recherche ainsi que par l’Institut Polytechnique de Saint-Louis.
Cette annonce fait suite à une réunion tenue mardi, consacrée à l’analyse de la situation actuelle de l’établissement, marquée par la poursuite du mouvement de grève des étudiants depuis plusieurs semaines.
À l’origine de cette mobilisation, la Coordination des étudiants de Saint-Louis conteste la réforme du système d’attribution des bourses et revendique une amélioration des conditions d’études et de vie. Toutefois, le Conseil académique rappelle que cette structure a été suspendue depuis 2019, précisant que seuls les représentants étudiants élus au sein des instances officielles sont habilités à dialoguer avec les autorités universitaires et publiques.
Dans son communiqué, signé par le recteur Magatte Ndiaye, l’instance universitaire a également demandé que des mesures disciplinaires soient engagées contre les étudiants ayant perturbé le déroulement des cours et des évaluations, en infraction avec les textes en vigueur.
Face aux retards constatés dans l’avancement des enseignements et des évaluations, le Conseil académique exprime son inquiétude. Malgré ce contexte, il maintient la date du 14 août 2026 comme échéance pour la fin de l’année universitaire.



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