UGB : les étudiants lancent 72 heures de boycott du ticket restaurant





La situation se tend à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Dans un communiqué publié le 16 février 2026 et signé par le président de séance Amadou Ba, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) annonce le démarrage de 72 heures de « journées sans ticket », avec possibilité de reconduction.



Ce mode d’action correspond à un boycott du système de restauration universitaire, une stratégie destinée à perturber le fonctionnement quotidien du campus tout en mettant la pression sur les autorités.



La plateforme estudiantine présente plusieurs revendications jugées prioritaires. Elle réclame d’abord la libération immédiate et sans condition de représentants de l’UCAD, dans un contexte marqué par des tensions récurrentes entre étudiants et autorités universitaires.



La coordination exige également que toute la lumière soit faite concernant leur camarade Abdoulaye Ba, évoquant la nécessité de vérité et de justice autour de cette affaire encore sensible pour la communauté universitaire.



Sur le plan social, les étudiants demandent le paiement intégral des rappels dus aux ayants droit ainsi que le maintien des acquis jusqu’à une révision concertée du décret n°2014-963 portant sur les allocations d’études, une question régulièrement source de mobilisation dans les universités.



Malgré la fermeté affichée, la CESL affirme rester disponible pour le dialogue, à condition qu’une réponse rapide soit apportée à ses préoccupations.

