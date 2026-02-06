Mobilisation nationale : la cagnotte destinée à la famille Ba dépasse 40 millions FCFA

Une forte émotion continue d’animer l’opinion publique après le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba. Sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens saluent la solidarité observée tout en demandant des éclaircissements sur les circonstances de sa disparition.



Dans ce contexte, une collecte de fonds lancée le 10 février, au lendemain du drame, a rapidement mobilisé des contributions venant du Sénégal et de la diaspora. L’initiative visait à soutenir sa mère, veuve, qui assume seule la charge d’une famille composée de plusieurs enfants. Le défunt, étudiant en deuxième année de médecine, était considéré par ses proches comme le futur pilier du foyer.



Ce lundi 16 février 2026 à 9h22, la cagnotte organisée via Kopar Express a atteint puis légèrement dépassé son objectif fixé à 40 millions de FCFA, affichant précisément 40 003 004 FCFA. Cette participation massive illustre l’ampleur de la solidarité manifestée à travers le pays et à l’étranger.

