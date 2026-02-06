Menu
UCAD : cinq étudiants placés sous contrôle judiciaire, un autre toujours en détention


Mercredi 18 Février 2026


Cinq étudiants de l’UCAD arrêtés après des affrontements avec les forces de l’ordre ont été placés sous contrôle judiciaire. Un sixième reste en garde à vue.


Le Collectif des Amicales de l’Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) a annoncé mercredi que cinq étudiants arrêtés à la suite des échauffourées sur le campus ont été placés sous contrôle judiciaire.
Ces incidents étaient survenus lors de manifestations d’étudiants dénonçant la réforme du système des bourses et la fermeture des restaurants universitaires. Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre les cinq étudiants quittant le tribunal aux côtés de leur avocat, Ciré Clédor Ly.
Dans un communiqué, le Collectif précise toutefois qu’un autre étudiant, identifié comme Mourtalla Diouf et interpellé mercredi 18 février vers 19 heures, demeure en détention à la Police centrale.
Lundi en fin d’après-midi, le procureur de la République avait annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire portant sur plusieurs chefs d’accusation, notamment troubles à l’ordre public, participation à une manifestation non déclarée, destruction de biens publics, actes de vandalisme, violences et atteinte à la sécurité de l’État. Ces infractions sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ferme.



