Trump appelle plusieurs pays à envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz, sans succès pour le moment

"Actuellement, il n'y a pas de plans pour envoyer des navires norvégiens dans le détroit d'Ormuz", a déclaré une représentante du ministère norvégien de la Défense, à un journal local.









Parallèlement, la Corée du Sud prendra une décision concernant un éventuel envoi "après un examen approfondi" de la question, a déclaré un responsable de l'administration présidentielle à une chaîne de télévision.



Plus tôt, certains pays de l'UE avaient entamé des discussions avec Téhéran pour un passage sécurisé sans élargir le conflit, selon les médias britanniques.



L'Italie, la France et la Grèce ont des bâtiments en mer Rouge, mais aucun pays européen ne serait prêt à escorter des navires à travers le détroit d'Ormuz.

Sputnik

