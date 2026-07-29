

Une enquête a été ouverte à Ziguinchor après la découverte du corps d'un nouveau-né sous un pont situé à proximité de la route d'Oussouye. La macabre découverte a profondément choqué les habitants de la ville.

Selon les premières informations, le nourrisson présentait d'importantes lésions. D'après des sources proches du dossier, les premiers constats effectués sur place ne privilégient pas l'hypothèse de blessures provoquées par des chiens ou d'autres animaux. Les conclusions de l'enquête et des examens médico-légaux devront toutefois permettre de confirmer les circonstances exactes des faits.

Prévenus, les policiers du commissariat central et les sapeurs-pompiers sont intervenus pour effectuer les constatations d'usage avant de procéder à l'évacuation de la dépouille.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier les personnes impliquées, de déterminer les causes des blessures constatées et de faire toute la lumière sur cette affaire.

Cette découverte a suscité une vive émotion à Ziguinchor et ravive les préoccupations autour de l'abandon de nouveau-nés ainsi que de la protection de l'enfance. Les populations attendent désormais les résultats de l'enquête.



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